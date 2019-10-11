11.10.2019, 19:12

Полиция: реакция Nublu спасла людей от самого худшего


rus.delfi.ee
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Полиция: реакция Nublu спасла людей от самого худшего
ЕЕ архив

Идаская префектура полиции сообщила в своей ежедневной сводке происшествий о том, как датчик угарного газа спас людей от самого худшего.

"В ночь на 11 октября в подъезде многоквартирного дома в поселке Ракке волости Вяйке Маарья был подожжен мат для ног. Информация о происшествии оперативно дошла до полиции в первую очередь благодаря тому, что в этом доме был установлен датчик Nublu. Датчик дал сигнал охранной фирме, которая незамедлительно отреагировала. В результате никто не пострадал", — сообщила полиция.

Инновационный датчик угарного газа Nublu приносит пользу и тогда, когда дома никого нет, обещает на своей странице дистрибьютер.

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