Полиция: реакция Nublu спасла людей от самого худшего

Идаская префектура полиции сообщила в своей ежедневной сводке происшествий о том, как датчик угарного газа спас людей от самого худшего.
"В ночь на 11 октября в подъезде многоквартирного дома в поселке Ракке волости Вяйке Маарья был подожжен мат для ног. Информация о происшествии оперативно дошла до полиции в первую очередь благодаря тому, что в этом доме был установлен датчик Nublu. Датчик дал сигнал охранной фирме, которая незамедлительно отреагировала. В результате никто не пострадал", — сообщила полиция.
Инновационный датчик угарного газа Nublu приносит пользу и тогда, когда дома никого нет, обещает на своей странице дистрибьютер.
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