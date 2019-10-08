Полиция разыскивала 46-летнего мужчину. Он найден, с ним все хорошо

4 октября полиция просила помощи в поисках 46-летнего Юллара. Как сообщили 8 октября, он найден и с ним все хорошо.
Полиция благодарит всех тех, кто приложил усилия в поисках. В итоге мужчина сам вышел на связь с полицией 8 октября.
4 октября полиция просила помощи в поисках 46-летнего Юллара. Как сообщили 8 октября, он найден и с ним все хорошо.
Полиция благодарит всех тех, кто приложил усилия в поисках. В итоге мужчина сам вышел на связь с полицией 8 октября.
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