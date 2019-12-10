Полиция разыскивает водителя, который сбил девочку в Ласнамяэ

Мужчина, управлявший автомобилем, предложил пешеходу помощь, но так как пострадавшая девочка сначала отказалась от помощи, водитель уехал с места происшествия. Позже пострадавшая обратилась в больницу.

Просим всех, кто стал свидетелем этого ДТП, либо этого водителя позвонить в полицию по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) либо написать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.