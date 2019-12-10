Полиция разыскивает водителя, который сбил девочку в Ласнамяэ

Сегодня примерно в 7.30 утра произошло ДТП в Таллинне, когда у дома по адресу Ляэнемере теэ, 66, неизвестный автомобиль наехал на 13-летную девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Мужчина, управлявший автомобилем, предложил пешеходу помощь, но так как пострадавшая девочка сначала отказалась от помощи, водитель уехал с места происшествия. Позже пострадавшая обратилась в больницу.
Просим всех, кто стал свидетелем этого ДТП, либо этого водителя позвонить в полицию по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) либо написать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.
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