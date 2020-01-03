03.01.2020, 19:53
Полиция разыскивает пропавшую в Выру 92-летнюю Хелги
Сегодня в полицию обратился сын Хелги, который сообщил, что пропала его мать. Ее местонахождение неизвестно.
Сегодня в полицию обратился сын Хелги, который сообщил, что пропала его мать. Ее местонахождение неизвестно.
Сообщается, что у женщины нет с собой мобильного телефона. У Хелги проблемы с памятью, поэтому она может попасть в беду.
В последний раз ее видели утром 3 января, когда она выгуливала собаку в Выру на шоссе Ряпина.
У Хелги седые волосы, она худощавого телосложения и слегка сгорблена. На ней могла быть синяя куртка. С ней также может быть небольшая бежевого окраса собачка.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просьба позвонить по номеру 112.
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