Полиция разыскивает пропавшую в Ляэне-Вирумаа 65-летнюю Ольгу

Сегодня в полицию поступила информация о том, что родственники не могут связаться с Ольгой, которая проживает в Тапа. Женщина ушла из дома в понедельник в промежутке с 8 до 13 часов. У неё нет с собой мобильного телефона. По этой причине не является возможным позиционировать её местонахождение.

Полицейские проверили сегодня несколько адресов, где женщина могла находиться, но, к сожалению, безрезультатно. Женщина не знает хорошо город Тапа, и по причине состояния здоровья она может попасть без посторонней помощи в опасную ситуацию.

Женщина худощавого телосложения, её рост почти 150 см, у неё седые волосы. Женщине тяжело передвигаться, она ходит медленно и немного сгорбившись. Уходя из дома, она была одета в светло-розовую куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел эту женщину на этой неделе или кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, связаться по телефону 112.