Полиция разыскивает пропавшего Янека

Последний раз Янека видели в среду утром в Выру. В течение нескольких дней он не отвечал на сообщения близких. На данный момент его местоположение неизвестно.

Рост Янека 1,74 м, он коренастого телосложения, у него светлые короткие волосы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Янека, полиция просит позвонить по номеру 112.