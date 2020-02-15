15.02.2020, 18:06

Полиция разыскивает пропавшего Янека


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Полиция разыскивает пропавшего Янека
Foto: PPA

Полиция просит помощи в поисках 34-летнего Янека из Выру.

Последний раз Янека видели в среду утром в Выру. В течение нескольких дней он не отвечал на сообщения близких. На данный момент его местоположение неизвестно.

Рост Янека 1,74 м, он коренастого телосложения, у него светлые короткие волосы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Янека, полиция просит позвонить по номеру 112.

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