Полиция разыскивает пропавшего в Раквере 47-летнего Олексия

Сегодня в 11 часов полиция получила сообщение о пропаже Олексия, который покинул дом и направился в неизвестном направлении. Мужчина не взял с собой мобильный телефон.

Полиция проверяет возможные места, куда мог направиться мужчина. К поискам привлечены дрон и полицейские собаки. На данный момент Олексий еще не найден. Описание мужчины было передано полицейским патрулям.

Рост Олексия 180 см, он худощавого телосложения. Мужчина может быть одет в голубую футболку, зеленые штаны и черные кеды.

Полиция просит всех, кто видел сегодня Олексия и знает, куда он мог пойти либо располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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