Полиция разыскивает пропавшего в лесу 69-летнего Микхаила
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 69-летнего Микхаила, который 23 июля ушел в лес в Ляэне-Вирумаа, в волости Кадрина.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 69-летнего Микхаила, который 23 июля ушел в лес в Ляэне-Вирумаа, в волости Кадрина.
Когда он выходил из дома, на нем были черная шапка и серая куртка.
Еще вчера вечером мужчина звонил из леса родным, но когда патруль прибыл на место, то его не нашли. Для поисков задействован вертолет, то результаты поиска не увенчались успехом.
По всей видимости, аккумулятор мобильного телефона Микхаила сел, поэтому невозможно определить его местонахождение при помощи геопозиционирования.
Утром в поиске были задействованы кинологи и добровольцы. Запрошена помощь у Кайтселийта. В поисках будут задействован дрон и второй вертолет PPA.
Если кто-то знает возможное местонахождение Микхаила, полиция просит позвонить по номеру 112.
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