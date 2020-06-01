Полиция разыскивает пропавшего 72-летнего мужчину
Полиция просит помощи в поисках 72-летнего Сулева, который ушел из своего дома в Кярдла (улица Лийва) и не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 72-летнего Сулева, который ушел из своего дома в Кярдла (улица Лийва) и не вернулся.
Последний раз с близкими Сулев контактировал 29 мая в 18 часов, когда уходил из дома.
Он был одет в короткую черную куртку, синие тренировочные брюки, на голове - черная вязаная шапка с красными полосками. Рост около 170 см, худощавого телосложения. Телефона с собой нет.
Сулев время от времени употребляет лекарства и не всегда корректно воспринимает окружающее.
Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, полиция просит позвонить по телефону 58838190, в Центр тревоги 112 или написать по адресу marko.kallas@politsei.ee.
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