Полиция разыскивает бывшего главу эстонского филиала банка Danske

Полиция пытается выяснить, где находится 56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе.
Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знают, где он теперь может находиться.
Приметы: рост 180 см и короткие седые волосы. На нем может быть одет черный спортивный костюм Collistar и черный кроссовки с белой подошвой.
Полиция просит всех, кто его видел или что либо знает, связаться по номеру 112.
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