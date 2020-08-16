Полиция разыскивает 85-летнюю Евгению. Она ушла за ягодами и не вернулась

Рост Евгении – примерно 165 см, среднего телосложения. Женщина седоволосая. Уходя из дома, Евгения была одета в темно-синюю куртку и фиолетовый свитер, черные штаны и розовые резиновые сапоги. На голове у нее был темно-серый платок. У женщины была также с собой сумка-тележка.

Полиция использует в поисках дрон и служебных собак. На помощь пришли и добровольцы. Если у вас есть любая информация, то сообщите ее в Центр тревоги 112.