Полиция разыскивает 85-летнюю Евгению. Она ушла за ягодами и не вернулась

Полиция разыскивает 85-летнюю Евгению, которая ходила за ягодами в Куусалу в деревне Лийапекси. Она ушла в лес 14 августа утром, вечером не вернулась домой.
Рост Евгении – примерно 165 см, среднего телосложения. Женщина седоволосая. Уходя из дома, Евгения была одета в темно-синюю куртку и фиолетовый свитер, черные штаны и розовые резиновые сапоги. На голове у нее был темно-серый платок. У женщины была также с собой сумка-тележка.
Полиция использует в поисках дрон и служебных собак. На помощь пришли и добровольцы. Если у вас есть любая информация, то сообщите ее в Центр тревоги 112.
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