Полиция разыскивает 85-летнюю Евгению. Она ушла за ягодами и не вернулась

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в волости Куусалу в деревне Лийапеэкси 85-летней Евгении, которая пошла в лес позавчера утром, но до сих пор не вернулась домой.
Евгения пошла в лес 14 августа примерно в 11 часов дня. Полиция получила сообщение о пропаже Евгении вчера вечером примерно в 16.30 и подключила в поисковую операцию полицейских собак и дрон. Вчера вечером к поискам присоединились и волонтеры.
Рост Евгении – примерно 165 см, среднего телосложения. Женщина седоволосая. Уходя из дома, Евгения была одета в темно-синюю куртку и фиолетовый свитер, черные штаны и розовые резиновые сапоги. На голове у нее был темно-серый платок. У женщины была также с собой сумка-тележка.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Евгении, сообщить об этом по экстренному номеру Центра тревоги 112.
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