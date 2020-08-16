Полиция разыскивает 85-летнюю Евгению. Она ушла за грибами и не вернулась

Евгения ростом около 165 сантиметров, среднего телосложения. У нее седые волосы. Когда она выходила из дома, на ней были темно-синий пиджак и фиолетовый свитер, черные брюки, розовая резинка и темно-серый платок на голове. C собой была небольшая тележка.

Полиция использует в поисках дрон и служебных собак. На помощь пришли и добровольцы. Если у вас есть любая информация, то сообщите ее в Центр тревоги 112.