Полиция разыскивает 52-летнего Яануса

Не исключено, что у мужчина взял с собой мобильный телефон, но в последний раз близкие говорили с ним по телефону вечером. Сейчас же его телефон выключен. Вчера около 17:00 мужчина был в почтовой конторе Кейла.

Полиция отмечает, что на данный момент нет информации о том, как Яанус мог быть одет.

Всех, кто располагает и информацией о местонахождении Яануса или его автомобиль, полиция просит позвонить по номеру 112.