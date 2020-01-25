25.01.2020, 21:17
Полиция разыскивает 52-летнего Яануса
Полиция просит помощи в поиске 52-летнего Яануса. 24 января мужчина уехал из дома в деревне Виливалла. Он может передвигаться на лиловом Volkswagen Multivan с номерами 203BRJ.
Полиция просит помощи в поиске 52-летнего Яануса. 24 января мужчина уехал из дома в деревне Виливалла. Он может передвигаться на лиловом Volkswagen Multivan с номерами 203BRJ.
Не исключено, что у мужчина взял с собой мобильный телефон, но в последний раз близкие говорили с ним по телефону вечером. Сейчас же его телефон выключен. Вчера около 17:00 мужчина был в почтовой конторе Кейла.
Полиция отмечает, что на данный момент нет информации о том, как Яанус мог быть одет.
Всех, кто располагает и информацией о местонахождении Яануса или его автомобиль, полиция просит позвонить по номеру 112.
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