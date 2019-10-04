Полиция разыскивает 46-летнего мужчину, который может находиться в Таллинне или Раквере

Просим помощи в установлении местонахождения 46-летнего Юллара, который ушёл 6 сентября из дома в Финляндии. По полученным на данный момент данным, мужчина прибыл в Эстонию, но неизвестно, куда он отправился дальше. По телефону с ним не связаться. Не исключено, что Юллар может находиться в Таллинне или Раквере.
Рост мужчины 203 см, он худощавого телосложения. Юллар носит очки. У него короткие тёмно-каштановые волосы и коричнево-зелёные глаза. Левая рука мужчины в татуировках. Когда Юллара видели последний раз, то он был одет в спортивную кофту с капюшоном жёлтого цвета и белую лёгкую куртку, ещё у него была кепка белого цвета.
Если вы увидите мужчину, который изображен на фото, то просим незамедлительно с нами связаться по короткому номеру 112.
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