20.12.2019, 15:10
Полиция расследует убийство собаки в волости Хяэдемеэсте
Ляэнеская префектура сообщила, что расследует смерть собаки в волости Хяэдемеэсте.
Ляэнеская префектура сообщила, что расследует смерть собаки в волости Хяэдемеэсте.
Согласно информации, 13 декабря в волости Хяэдемеэсте с помощью оружия была убита собака.
18 декабря было инициировано уголовное производство.
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