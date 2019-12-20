20.12.2019, 15:10

Полиция расследует убийство собаки в волости Хяэдемеэсте


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Hundikoer
HundikoerFoto: Tiit Blaat

Ляэнеская префектура сообщила, что расследует смерть собаки в волости Хяэдемеэсте.

Согласно информации, 13 декабря в волости Хяэдемеэсте с помощью оружия была убита собака.

18 декабря было инициировано уголовное производство.

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