Полиция расследует связанное с ERIAL подозрение в инвестиционном мошенничестве и присвоении

Согласно подозрению, инвестиционное мошенничество состоит в том, что собственный капитал ERIAL был представлен общественности крупнее, чем он являлся на самом деле, и таким образом клиентам предоставили ложную информацию о действительных денежных гарантиях кредитно-сберегательного общества.

В совершении инвестиционного мошенничества подозревают основателя ERIAL Илью Дягилева (34), члена правления Даниэлу Далберг-Дягилеву (40) и фирму Delkona OÜ.

Илья, Даниэла и Даниэль Невский (33), член правления находящейся с ERIAL в договорных отношениях фирмы Transpire OÜ, также подозреваются в присвоении. В пособничестве присвоению подозревается сотрудница ERIAL Софья (33).

Согласно подозрению, они присвоили, используя сделки с недвижимостью, большую сумму денег, находящихся в распоряжении кредитно-сберегательного общества. По предварительным данным, вкладчикам ERIAL путем присвоения был нанесен ущерб более одного миллиона евро.

Руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) Лехо Лаур пояснил, что при заключении договора с кредитно-сберегательным обществом люди подписывали доверенность, которой передавали контроль над своими деньгами членам правления общества.

"Согласно данным, собранным в ходе делопроизводства, правление не действовало в интересах вкладчиков, а действовало исходя из деловых интересов основателя ERIAL Ильи. Часть денег вкладчиков была вложена в связанные с ним предприятия, но не для инвестирования, а с целью присвоения. Проценты вкладчикам выплачивались за счет поступлений от новых вкладчиков", — рассказал Лаур.

Согласно подозрению, Илья дал взятку чиновнику бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны, которого задержали сотрудники КаПо. Согласно подозрению, чиновник за взятку обещал оказывать Илье услуги. Чиновник подал заявление об уходе и его освободят от службы. Дачу и взятие взятки расследует КаПо. Прокуратура ходатайствует о взятии Ильи и чиновника под стражу.

Государственной прокурор Сигрид Нурм сказала, что руководители ERIAL навредили доверию всех добросовестных вкладчиков.