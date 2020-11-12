Полиция расследует случай стрельбы по котятам в Маарду. Одно животное погибло

В MTÜ Loomapäästegrupp поступило сообщение о бродячих котятах в маардуском садовом товариществе Kasekene (Karjääri 7). В субботу, 7 ноября, проверить ситуацию отправилась волонтер Елена, которая обнаружила там трех животных. Одно из них было сильно травмировано.

Котенка дважды возили на прием к ветеринару, но, несмотря на это, жизнь его спасти не удалось. Ветеринары подтвердили, что в животное стреляли из пневматического оружия.

Местные жители утверждают, что знают, кто стрелял в котов. Говорят, что это местная жительница, которая и раньше палила по бродячим животным. Дальнейшим уже будет заниматься полиция.

Loomapäästegrupp напоминает, что согласно статье 1 (пункт 4) Закона о защите животных недопустимыми в отношении животного являются такие действия, которые влекут за собой гибель или увечье животного либо доставляют ему боль и предотвратимые физические и психические страдания, например, принуждение животного к чрезмерному напряжению сил, организация боев животных, оставление животного на произвол судьбы или в беспомощном состоянии, осуществление селекционной деятельности, причиняющей животному страдания и прочие действия не связанные с лечением животного или какими-либо иными ветеринарными процедурами или крайними случаями, за исключением указанных в пункте 1 статьи 10 данного закона случаев и опытов, отвечающих требованиям данного закона.

Пенитенциарный кодекс Эстонии (§ 264) предусматривает и уголовную ответственность за совершение недопустимых действий в отношении животного, в том числе жестоким способом и/или в общественном месте.

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