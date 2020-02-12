Полиция проверила магазины с коноплей. Во всех выявлены выявлены нарушения закона

"Результаты взятых анализов показали, что торговцы продавали продукцию, не имея полной гарантии, что эти товары не содержат наркотического вещества THC больше дозволенной нормы", — сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

В товарах, произведенных из промышленной конопли, уровень THC не должен превышать 0,2%. Из анализов 35 товаров из конопли, взятых в одном магазине, в 25 случаях было превышение THC, от 0,26% до 1,3%. В другом магазине была взята на проверку продукция в виде жидкости, результаты показали содержание THC 0,48-3%. Нарушения, обнаруженные в продукции остальных четырех магазинов, были от 0,41% до 1%. Уголовные делопроизводства по делам шести проверенных магазинов сейчас ведутся.

"В данном случае речь не идет о нарушениях, совершенных по незнанию, так как результаты анализов показывают нарушения дозволенного содержания THC в несколько раз", — сказал Пикаро.

По словам Пикаро, надежды, что товар, купленный для перепродажи в интернете у неизвестного продавца, будет соответствовать действующим в Эстонии требованиям, обычно не оправдываются.

"При заказе товаров из-за границы человек должен заранее убедиться, что любой товар, который привозят или заказывают в Эстонию, является законным", — сказал Райт Пикаро. "Если полной уверенности в законности товара нет, то заказывать не стоит. Полученная от интернет-продавца бумага со словом "Сертификат" не освобождает местного продавца от ответственности, если в товаре содержится THC больше дозволенного".