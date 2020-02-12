Полиция проверила магазины с коноплей. Во всех выявлены нарушения закона

Проведенные в августе 2019 года в шесть продававших продукцию из CBD-конопли магазинов рейды показали, что товары содержали нарковещества THC больше допустимой нормы и ведение делопроизводств по начатым уголовным делам продолжается.
"Результаты взятых анализов показали, что торговцы продавали продукцию, не имея полной гарантии, что эти товары не содержат наркотического вещества THC больше дозволенной нормы", — сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.
В товарах, произведенных из промышленной конопли, уровень THC не должен превышать 0,2%. Из анализов 35 товаров из конопли, взятых в одном магазине, в 25 случаях было превышение THC, от 0,26% до 1,3%. В другом магазине была взята на проверку продукция в виде жидкости, результаты показали содержание THC 0,48-3%. Нарушения, обнаруженные в продукции остальных четырех магазинов, были от 0,41% до 1%. Уголовные делопроизводства по делам шести проверенных магазинов сейчас ведутся.
"В данном случае речь не идет о нарушениях, совершенных по незнанию, так как результаты анализов показывают нарушения дозволенного содержания THC в несколько раз", — сказал Пикаро.
По словам Пикаро, надежды, что товар, купленный для перепродажи в интернете у неизвестного продавца, будет соответствовать действующим в Эстонии требованиям, обычно не оправдываются.
"При заказе товаров из-за границы человек должен заранее убедиться, что любой товар, который привозят или заказывают в Эстонию, является законным", — сказал Райт Пикаро. "Если полной уверенности в законности товара нет, то заказывать не стоит. Полученная от интернет-продавца бумага со словом "Сертификат" не освобождает местного продавца от ответственности, если в товаре содержится THC больше дозволенного".
Пикаро добавил, что ситуация, когда вещество или товар с до конца неизвестным составом заказывают в Эстонию и здесь начинают тестировать, законен ли он, непозволительна: "Если анализ Института судебной экспертизы Эстонии будет подтверждать, что взятая на проверку продукция превышает допустимое содержание вещества, мы будем начитать делопроизводства. Полиция проверяет законность товара в случае подозрения, но полицию нельзя использовать для тестирования товара".
Пикаро привел в пример, что продаваемые в качестве сувенира соцветия конопли не находятся в соответствии со смыслом закона. "Мы работаем над тем, чтобы регуляции были точными и было ясно, на каких условиях можно заниматься промышленной коноплей", — сказал Райт Пикаро.
Какое возможное наказание могут понести магазины, выяснится после окончания делопроизводства, когда прокуратура примет окончательное решение по производству.
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