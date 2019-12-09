Полиция провела в понедельник крупную операцию на дорогах Харьюмаа

Водителей проверяли на трезвость, например, на Вильяндиском шоссе, где из 1300 проверенных человек нетрезвыми оказались пятеро. В Ляэне-Харьюской волости был пойман за рулем один, а в центре столицы - четыре водителя с признаками опьянения.

"В утренних понедельничных рейдах нет ничего нового, это наша обычная практика", - сказал начальник патрульного отдела Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн. "Так как на прошлой неделе у многих был день зарплаты, то опыт показывает, что именно в последующие за зарплатой дни за руль в нетрезвом виде садится больше водителей, чем обычно."

Сотрудник полиции добавил, что сегодняшние результаты были скорее скромными, хотя и одного пьяного водителя на дороге - слишком много.

"Перед приближающимися праздниками обращаемся ко всем жителям: чтобы в праздничные дни добраться до места живым и здоровым, нельзя в нетрезвом виде садиться за руль самому и позволять это делать другим".