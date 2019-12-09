09.12.2019, 18:01

Полиция провела в понедельник крупную операцию на дорогах Харьюмаа


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Полиция провела в понедельник крупную операцию на дорогах Харьюмаа
Ilmar Saabas

Сегодня утром с семи до одиннадцати полиция провела на дорогах Харьюского уезда несколько рейдов по проверке водителей на трезвость. Было задержано десять водителей, употребивших спиртное.

Водителей проверяли на трезвость, например, на Вильяндиском шоссе, где из 1300 проверенных человек нетрезвыми оказались пятеро. В Ляэне-Харьюской волости был пойман за рулем один, а в центре столицы - четыре водителя с признаками опьянения.

"В утренних понедельничных рейдах нет ничего нового, это наша обычная практика", - сказал начальник патрульного отдела Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн. "Так как на прошлой неделе у многих был день зарплаты, то опыт показывает, что именно в последующие за зарплатой дни за руль в нетрезвом виде садится больше водителей, чем обычно."

Сотрудник полиции добавил, что сегодняшние результаты были скорее скромными, хотя и одного пьяного водителя на дороге - слишком много.

"Перед приближающимися праздниками обращаемся ко всем жителям: чтобы в праздничные дни добраться до места живым и здоровым, нельзя в нетрезвом виде садиться за руль самому и позволять это делать другим".

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