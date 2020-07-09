Полиция провела рейд в Козе: водители массово игнорировали ограничение скорости 30 км/ч(3)
8 июля сотрудники полиции мерили скорость в селе Харми в муниципалитете Козе. В селе есть участок дороги, где установлена максимальная скорость 30 км/ч.
8 июля сотрудники полиции мерили скорость в селе Харми в муниципалитете Козе. В селе есть участок дороги, где установлена максимальная скорость 30 км/ч.
Местные жители обеспокоены тем, что машины постоянно гоняют на этом отрезке дороги, и сообщили об этом своему участковому. В зоне ограничения скорости также расположена школа.
В ходе двухчасовой проверки были возбуждены дела в отношении нескольких правонарушителей. Наиболее распространенной причиной превышения скорости было то, что водители якобы не заметили ограничение скорости 30 км/ч.
"Чтобы безопасно участвовать в дорожном движении, мы все должны внести свой вклад. Все участники дорожного движения должны быть бдительными, и именно так мы можем предотвратить аварии", — пишет Ида-Харьюское отделение полиции в Facebook.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
Вот почему Добровинский взялся защищать семью погибшего Захарова
Кожа подскажет: Проценко раскрыл ещё один "звоночек" COVID-19