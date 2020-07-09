Полиция провела рейд в Козе: водители массово игнорировали ограничение скорости 30 км/ч

Местные жители обеспокоены тем, что машины постоянно гоняют на этом отрезке дороги, и сообщили об этом своему участковому. В зоне ограничения скорости также расположена школа.

В ходе двухчасовой проверки были возбуждены дела в отношении нескольких правонарушителей. Наиболее распространенной причиной превышения скорости было то, что водители якобы не заметили ограничение скорости 30 км/ч.

"Чтобы безопасно участвовать в дорожном движении, мы все должны внести свой вклад. Все участники дорожного движения должны быть бдительными, и именно так мы можем предотвратить аварии", — пишет Ида-Харьюское отделение полиции в Facebook.