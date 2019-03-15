Полиция провела проверку в рейсовых автобусах: нарушения были в восьми из десяти автобусов

"За три дня полицейскими было проверено 159 автобусов и маршрутных такси, из которых в 124 находились непристегнутые ремнями безопасности пассажиры", — рассказал руководитель патрульной службы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн. „Например, в одном проверенном полицейскими автобусе было 30 детей и все они были непристегнуты. Если в автобусе есть ремни безопасности, то ими обязательно надо воспользоваться, так как в случае столкновения это может уберечь от серьезных травм и самого пассажира, и других людей, на которых может выбросить непристегнутого человека в случае ДТП".

"Непристегнутый водитель или пассажир в легковом автомобиле сейчас является скорее редкостью, а в рейсовых и школьных автобусах ситуация оставляет желать лучшего", — сказал подполковник полиции Вармо Рейн.

Рейн добавил, что в ходе этого рейда пассажиров штрафами не называли: "Полицейские обращали внимание пассажиров на важность этой проблемы, беседовали с людьми, и мы надеемся, что в следующий раз человек все же воспользуется ремнем безопасности ради самого себя, а не из-за боязни получить штраф.”

По словам Рейна, лучше всего ситуация была в автобусах Lux Express, в которых практически у всех пассажиров были пристегнуты ремни безопасности. "Положительно влияет то, что водители этих автобусов напоминают перед началом поездки пассажирам, что следует пристегнуться, а некоторые водители даже проверяют, пристегнуты ли пассажиры", — сказал Рейн. "Хотя водитель может напомнить о том, что важно пристегнуться, и даже проверить это, взрослые люди должны все же сами понимать, что это на самом деле важно, и ответственно относиться к себе и другим".