Полиция провела обыск в рабочих помещениях бизнесмена Вячеслава Леэдо

В деле имеется четыре подозреваемых. Сам Леэдо подозревается в доведении до банкротства и использовании поддельных документов. Тынис Рихвки — в подделке документов и доведении до неплатежеспособности. Еще один связанный с предприятием человек получил подозрение в подделке и другой — в содействии доведению до банкротства.

”Предъявление подозрения не означает, что вопрос вины решен, но люди имеют права получать информацию о своем статусе в уголовном деле”, — сказал прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ.

Рихвик от комментариев изданию Ärileht отказался, сославшись на идущее следствие.

Бывшие партнеры обанкротившейся Сааремааской судоходной компании представили полиции ходатайство для расследования подозрений о том, что банкротство фирмы было вызвано намеренно.

Как сообщила ЦеКриПо, на данный момент на основе собранных доказательств они достигли фазы расследования бухгалтерский документво предприятия и других доказательств, которые можно найти впроцессе обыска.