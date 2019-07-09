Полиция провела обыск в офисе "Русской школы Эстонии" и задержала Мстислава Русакова

"По последним данным, полиция провела обыск в доме у Мстислав Русаков, были изъяты все электронные носители и средства связи, а также некоторые бумажные документы. После чего был проведен обыск в офисе НКО "Русская Школа Эстонии". Сам Русаков на связь не выходит", — написала Блинцова в Facebook.

"Мстислава Русакова арестовали по ложному доносу [Юлии] Соммер и [Анатолия] Егорова, которым не понравилось, что Русакова выбрали председателем ОЛПЭ. Полиция с радостью ухватилась за возможность произвести обыски в компьютерах НКО "Русская Школа Эстонии", — добавила Алиса в интервью RusDelfi. — Обвинительного материала я не видела. Как я понимаю, по логике полиции, Мстислав Русаков на собрании правления ввел всех присутствующих в заблуждение, так что 9 человек не поняли, что его выбрали председателем. И воспользовавшись слабым умом присутствующих, подал документы в регистр. Данные прокуратуры о том, что они не задерживали Мстислава, мне не понятны. Присутствии свидетели. Жена это лично видела и сообщила мне об этом. Сам Мстислав на связь до сих пор (интервью было сделано в 16:00 — прим. RusDelfi) не вышел.