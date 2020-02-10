Полиция просит суд аннулировать штраф за превышение скорости мужчине, который торопился домой к рожавшей жене

Пыхьяский префект Кристиан Яани подчеркнул, что полиция прежде всего должна помогать людям и в этой ситуации полиция не оказала достаточной поддержки семье.

"Узнав, что мужчина спешит домой к женщине, которая рожает, полицейские могли бы ему помочь и найти способ, как быстрее добраться до дома. Превышение скорости всегда опасно, в подобных случаях мы и ранее оказывали помощь людям", — рассказывает Яани.

Мужчина обратился в суд с просьбой уменьшить сумму штрафа. А в январе полиция представила суду свою позицию и попросила аннулировать штраф.

7 января примерно в 15:45 на 31 километре шоссе Таллинн-Нарва полицейские заметили ехавшую в сторону Нарвы машину Toyota Hilux. Скорость машины достигала 136 км/ч. На том участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Поверхность дороги была мокрой, шел снег, на улице было темно. Полиция подала водителю сигнал об остановке. 37-летний мужчина сообщил, что торопиться домой к жене, которая рожает.

Полицейские спросили, была ли вызвана домой скорая. Мужчина ответил, что была.

В ходе проверки машины было установлено, что срок действия техосмотра транспортного средства вышел в конце октября прошлого года.