Полиция просит суд аннулировать штраф за превышение скорости мужчине, который торопился домой к рожавшей жене. Роды принял 10-летний сын

Когда проживающая в Куусалу Мерья начала рожать, ее супруг находился на работе в Таллинне. Получив звонок, он сразу же бросился домой, забыв об ограничениях скорости. Его остановила полиция и назначила штраф в размере 400 евро. В итоге домой мужчина приехал одновременно со скорой, а его новорожденный ребенок уже появился на свет.

Данная история вызвала резонанс в обществе. В соцсетях министр иностранных дел написал, что штраф необходимо аннулировать. Теперь с той же просьбой выступили и сами блюстители правопорядка.

Пыхьяский префект Кристиан Яани подчеркнул, что полиция прежде всего должна помогать людям и в этой ситуации полиция не оказала достаточной поддержки семье.

"Узнав, что мужчина спешит домой к женщине, которая рожает, полицейские могли бы ему помочь, и найти способ, как быстрее добраться до дома. Превышение скорости всегда опасно, в подобных случаях мы и ранее оказывали помощь людям", — рассказывает Яани.

Мужчина обратился в суд с просьбой уменьшить сумму штрафа. А в январе полиция представила суду свою позицию и попросила аннулировать штраф.

7 января примерно в 15:45 на 31-м километре шоссе Таллинн-Нарва полицейские заметили ехавшую в сторону Нарвы машину Toyota Hilux. Скорость машины достигала 136 км/ч при максимально разрешенной 90 км/ч.

Поверхность дороги была мокрой, шел снег, на улице было темно. Полиция подала водителю сигнал об остановке. 37-летний водитель сообщил, что торопится домой к жене, которая рожает.