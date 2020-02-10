10.02.2020, 18:43

Полиция просит суд аннулировать штраф за превышение скорости мужчине, который торопился домой к рожавшей жене. Роды принял 10-летний сын

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Полиция просит суд аннулировать штраф за превышение скорости мужчине, который торопился домой к рожавшей жене. Роды принял 10-летний сын
Коллаж Delfi

В воскресенье в передаче ”Утро с Ану” на ETV рассказали о том, как в январе 10-летний ребенок был вынужден принимать роды у своей матери.

Когда проживающая в Куусалу Мерья начала рожать, ее супруг находился на работе в Таллинне. Получив звонок, он сразу же бросился домой, забыв об ограничениях скорости. Его остановила полиция и назначила штраф в размере 400 евро. В итоге домой мужчина приехал одновременно со скорой, а его новорожденный ребенок уже появился на свет.

Данная история вызвала резонанс в обществе. В соцсетях министр иностранных дел написал, что штраф необходимо аннулировать. Теперь с той же просьбой выступили и сами блюстители правопорядка.

Пыхьяский префект Кристиан Яани подчеркнул, что полиция прежде всего должна помогать людям и в этой ситуации полиция не оказала достаточной поддержки семье.

"Узнав, что мужчина спешит домой к женщине, которая рожает, полицейские могли бы ему помочь, и найти способ, как быстрее добраться до дома. Превышение скорости всегда опасно, в подобных случаях мы и ранее оказывали помощь людям", — рассказывает Яани.

Мужчина обратился в суд с просьбой уменьшить сумму штрафа. А в январе полиция представила суду свою позицию и попросила аннулировать штраф.

7 января примерно в 15:45 на 31-м километре шоссе Таллинн-Нарва полицейские заметили ехавшую в сторону Нарвы машину Toyota Hilux. Скорость машины достигала 136 км/ч при максимально разрешенной 90 км/ч.

Поверхность дороги была мокрой, шел снег, на улице было темно. Полиция подала водителю сигнал об остановке. 37-летний водитель сообщил, что торопится домой к жене, которая рожает.

Полицейские спросили, была ли вызвана домой скорая. Мужчина ответил, что была.

В ходе проверки машины было установлено, что срок действия техосмотра транспортного средства вышел в конце октября прошлого года.

Как пояснил Яани, полиция принимает решение о наказании, исходя из конкретного случая. Учитывается тяжесть нарушения, погодные условия, показания водителя, состояние автомобиля и пр. Например, полицейские обращают на время нарушения, местоположение, интенсивность движения.

В итоге, принимать роды у своей мамы, у которой неожиданно начались схватки, пришлось 10-летнему Ральфу. В передаче мать и сын рассказали, что младенец, получивший имя Рогер, появился на свет очень быстро.

Женщина призналась, что запаниковала бы, если бы не инструкции медика по телефону. Юного Ральфа инструктировала по телефону медик Сирья Саар.

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