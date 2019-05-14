Полиция просит помощи в установлении местонахождения 54-летнего Юри

Работник Йыхвиского социального дома сообщил полиции о том, что последние три недели ничего не известно о местонахождении Юри.

С целью установления местонахождения пропавшего мужчины были проверены места, где мужчина мог находиться, но, к сожалению, безрезультатно.

Мужчина худощавого телосложения, его рост примерно 190 см. Данных о том, в какую одежду мужчина мог быть одет, нет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, полиция просит позвонить по телефону 337 2384 или 112.