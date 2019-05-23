Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летнего Янека

Рост Янека примерно 180 см, у него тёмные волосы, на правой ноге у него шрам. Он был одет в полосатую рубашку с короткими рукавами светлого цвета и шорты серого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба связаться с полицией по телефону 112 или написать: jaagup.nommeloo@politsei.ee