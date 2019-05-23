Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летнего Янека

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что, начиная с вечера 20 мая, неизвестно местонахождение Янека, который проживает в Раквере. Также нет данных о местонахождении его автомобиля Nissan Qashqai +2, на котором он уехал в понедельник утром. У мужчины два номера телефона, но оба отключены.
Рост Янека примерно 180 см, у него тёмные волосы, на правой ноге у него шрам. Он был одет в полосатую рубашку с короткими рукавами светлого цвета и шорты серого цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба связаться с полицией по телефону 112 или написать: jaagup.nommeloo@politsei.ee