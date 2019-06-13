13.06.2019, 10:08

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 37-летнего Александра


rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 37-летнего Александра
PPA

В полицию поступило сообщение о том, что неделю назад из дома, который расположен в Синимяэ, ушёл 37-летний Александр. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Мужчина может передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz.

Полицейские искали Александра в разных местах, но безрезультатно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба связаться с полицией по телефону 112.

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