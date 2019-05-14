14.05.2019, 17:49
Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемых в правонарушении(36)
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении лиц, которые могут быть связаны с совершением правонарушения.
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении лиц, которые могут быть связаны с совершением правонарушения.
Всех, кто опознает изображенных на фотографиях молодых людей, полиция просит сообщить об этом по телефону 3372531 или по адресу электронной почты natalja.zhebrovskaya@politsei.ee.
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