14.05.2019, 17:49

Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемых в правонарушении

 (36)
rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемых в правонарушении
Narva politseijaoskond

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении лиц, которые могут быть связаны с совершением правонарушения.

Всех, кто опознает изображенных на фотографиях молодых людей, полиция просит сообщить об этом по телефону 3372531 или по адресу электронной почты natalja.zhebrovskaya@politsei.ee.

Narva politseijaoskond
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