Полиция просит помощи: в Таллинне пропала гражданка Норвегии
Полиция просит помощи в поиске 31-летней гражданки Норвегии, которую последний раз видели 20 августа в районе Пирита.
Полиция просит помощи в поиске 31-летней гражданки Норвегии, которую последний раз видели 20 августа в районе Пирита.
Женщина, которую зовут Лиза, ушла из гостиницы 20 августа. Она могла уехать из Эстонии, но у близких этому подтверждений нет.
Женщина среднего роста, худощавого телосложения. У нее три татуировки: одна на запястье и две на шее.
В момент, когда Лиса покинула гостиницу, на ней была черная кожаная курта с капюшоном и длинные светлые брюки. С собой имела коричневую сумочку, которую она носит через плечо.
Если вы видели изображенную на фотографии женщину или вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите это по телефону 112 или по адресу электронной почты irina.maloseva@politsei.ee.
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