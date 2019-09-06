Полиция просит помощи: в Таллинне пропала гражданка Норвегии

Женщина, которую зовут Лиза, ушла из гостиницы 20 августа. Она могла уехать из Эстонии, но у близких этому подтверждений нет.

Женщина среднего роста, худощавого телосложения. У нее три татуировки: одна на запястье и две на шее.

В момент, когда Лиса покинула гостиницу, на ней была черная кожаная курта с капюшоном и длинные светлые брюки. С собой имела коричневую сумочку, которую она носит через плечо.

Если вы видели изображенную на фотографии женщину или вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите это по телефону 112 или по адресу электронной почты irina.maloseva@politsei.ee.