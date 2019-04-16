Полиция просит помощи! В Таллинне пропала 17-летняя София

Полиция проверила медицинские учреждения и места, где могла находиться София, общалась с близкими и знакомыми, но поиски пока не принесли результата.

Ее рост 160 см, она крепкого телосложения, у нее длинные темные волосы, девушка носит очки. На ней была зеленая куртка, пестрая сине-белая шапка, с собой был фиолетово-розовый рюкзак.

Просим всех, кто видел Софию после 13 апреля, позвонить на номер 112.