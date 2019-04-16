16.04.2019, 08:30

Полиция просит помощи! В Таллинне пропала 17-летняя София


rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи! В Таллинне пропала 17-летняя София
Фото: предоставлено полицией

Полиция ищет 17-летнюю Софию, которая ушла в субботу из дома в Кадриорге и до сих пор не вернулась. При ней нет телефона и документов.

Полиция проверила медицинские учреждения и места, где могла находиться София, общалась с близкими и знакомыми, но поиски пока не принесли результата.

Ее рост 160 см, она крепкого телосложения, у нее длинные темные волосы, девушка носит очки. На ней была зеленая куртка, пестрая сине-белая шапка, с собой был фиолетово-розовый рюкзак.

Просим всех, кто видел Софию после 13 апреля, позвонить на номер 112.

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