16.04.2019, 08:30
Полиция просит помощи! В Таллинне пропала 17-летняя София
Полиция ищет 17-летнюю Софию, которая ушла в субботу из дома в Кадриорге и до сих пор не вернулась. При ней нет телефона и документов.
Полиция ищет 17-летнюю Софию, которая ушла в субботу из дома в Кадриорге и до сих пор не вернулась. При ней нет телефона и документов.
Полиция проверила медицинские учреждения и места, где могла находиться София, общалась с близкими и знакомыми, но поиски пока не принесли результата.
Ее рост 160 см, она крепкого телосложения, у нее длинные темные волосы, девушка носит очки. На ней была зеленая куртка, пестрая сине-белая шапка, с собой был фиолетово-розовый рюкзак.
Просим всех, кто видел Софию после 13 апреля, позвонить на номер 112.
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