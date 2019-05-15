Полиция просит помощи: в Таллинне пропал 83-летний Константин

Полиция просит помощи в поисках 83-летнего Константина. Мужчина ушел сегодня из дома по адресу Нарвское шоссе, 90, в Таллинне.
Мужчина был в магазине с родственниками, и когда расплачивались на кассе — он ушел. Его разыскивали поблизости, но, увы, пока безрезультатно. У мужчины — проблемы с памятью, поэтому он может не найти дороги домой. Также у него нет при себе мобильного.
Рост Константина 175 см, он крепкого телосложения, волосы седые. На нем была серая куртка и серая шапка, на ногах темные штары и ботинки.
Все, кто знает о возможном месте пребывания мужчины, просят сообщить об этом по номеру 112.