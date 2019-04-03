Полиция просит помощи в розыске пропавшего в Таллинне 84-летнего Анатолия

Центр тревоги получил сообщение о том, что близкие не могут установить местонахождение пожилого мужчины, около 16.30.

Известно, что последним местом, где видели Анатолия, был Konsum на Академиа теэ, затем он исчез бесследно.

Телефона у мужчины с собой нет, а из-за своего физического состояния он не может адекватно воспринимать происходящее.

На Анатолии были темная куртка, кепка, светлые брюки и туфли. При нем может быть темно-красный пакет.

Полиция просит всех, кто может знать какую-то информацию о местонахождении мужчины, обратиться по телефону 112.