03.04.2019, 19:23

Полиция просит помощи в розыске пропавшего в Таллинне 84-летнего Анатолия


rus.delfi.ee
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Полиция просит помощи в розыске пропавшего в Таллинне 84-летнего Анатолия
PPA

Сегодня во второй половине дня в таллиннском районе Мустамяэ пропал без вести 84-летний Анатолий.

Центр тревоги получил сообщение о том, что близкие не могут установить местонахождение пожилого мужчины, около 16.30.

Известно, что последним местом, где видели Анатолия, был Konsum на Академиа теэ, затем он исчез бесследно.

Телефона у мужчины с собой нет, а из-за своего физического состояния он не может адекватно воспринимать происходящее.

На Анатолии были темная куртка, кепка, светлые брюки и туфли. При нем может быть темно-красный пакет.

Полиция просит всех, кто может знать какую-то информацию о местонахождении мужчины, обратиться по телефону 112.

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