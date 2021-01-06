Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в преступлении Романа

Йыхвиская полиция просит помощи в установлении местонахождения 20-летнего Романа, который подозревается в наркопреступлении и уклоняется от делопроизводства.
Мужчина может находиться в Кохтла-Ярве.
Просим всех, кто узнал мужчину и располагает информацией о его местоположении, сообщить об этом в полицию по номеру 6123000 либо 3372384, или написав на адрес электронной почты taavi.unuks@politsei.ee.
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