Полиция просит помощи в розыске мужчины. Человек болен
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 43-летнего Маргуса, который ушёл из дома по уходу.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 43-летнего Маргуса, который ушёл из дома по уходу.
В полицию поступило сообщение о том, что вчера вечером из дома по уходу, который находится в Ида-Вирумаа, ушел 43-летний Маргус. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
У мужчины сахарный диабет, поэтому он должен утром обязательно принять лекарство. Полицейские искали Маргуса в разных местах, но безрезультатно. В поисках использовали служебную собаку и дрон.
Мужчина худощавого телосложения, у него короткие каштановые волосы. Когда он ушел из дома по уходу, он был одет в синие спортивные штаны и тёмно-синий джемпер с рисунком. Мужчина может быть только в носках или босиком. У Маргуса ампутирован один палец на ноге, поэтому он хромает.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба связаться с полицией по телефону 112.
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