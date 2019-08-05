Полиция просит помощи в поиске ушедшего из дома 50-летнего мужчины

Полиция получила сегодня сообщение, что в воскресенье вечером из своего дома в деревне Сюгавере ушел, не сказав близким ни слова, 50-летний Прийт. До сих пор информация о его местонахождении отсутствует.

Предпринятые полицией поиски результатов не дали. Есть вероятность, что мужчина отправился в Вильянди.

Приметы Прийта: рост 175 см, короткие темно-серые волосы. Был одет в серые тренировочные брюки и зеленую кофту.

Если вы видели за последние сутки изображенного на фотографии мужчину, сообщите об этом по номеру 112.