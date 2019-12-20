Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Таллинне 23-летней девушки

Как сообщил полиции родственник, Кяролин не вернулась домой, и связаться с ней не представляется возможным.

Согласно имеющимся данным, есть основания полагать, что девушка может передвигаться в районе Пяэскюла.

Рост Кяролин примерно 165 см, шатенка, волосы до плеч. Должна быть одета в черную куртку, чей капюшон отделан мехом.

Если просит всех, у кого есть информация о местонахождении изображенной на фотографии девушки, сообщить по телефону 112.