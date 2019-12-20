20.12.2019, 17:13
Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Таллинне 23-летней девушки
Полиция просит помощи в поиске 23-летней Кяролин, которая вчера утром ушла из дома в Нымме и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в поиске 23-летней Кяролин, которая вчера утром ушла из дома в Нымме и до сих пор не вернулась.
Как сообщил полиции родственник, Кяролин не вернулась домой, и связаться с ней не представляется возможным.
Согласно имеющимся данным, есть основания полагать, что девушка может передвигаться в районе Пяэскюла.
Рост Кяролин примерно 165 см, шатенка, волосы до плеч. Должна быть одета в черную куртку, чей капюшон отделан мехом.
Если просит всех, у кого есть информация о местонахождении изображенной на фотографии девушки, сообщить по телефону 112.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
Автомобиль протаранил магазин в Москве
Появились данные о состоянии Горбачева
Солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалет