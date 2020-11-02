Полиция просит помощи в поиске пропавшего жителя Кивиыли

Друзья общались с ним в последний раз 26 октября, когда Мартин находился, по его словам, в Пярну. После этого ни друзьям, ни близким не удается с ним связаться.

Полицейские сразу же приступили к поискам и проверили места, где Мартин мог бы находиться, побеседовали с родственниками и знакомыми. Его мобильный телефон выключен.

Его рост примерно 175 см, он худого телосложения, у молодого человека короткие темные волосы, на нем была одежда темного цвета. По словам родственников, он уехал из Кивиыли на своем автомобиле Audi A6 черного цвета с регистрационным номером 761TNM.

Полиция просит всех, кто видел Мартина или его автомобиль, позвонить на номер 112 или написать письмо на э-почту taavi.unuks@politsei.ee.