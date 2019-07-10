Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Пярну Василия
Во вторник, 9 июля, из своего дома по улице Оя в Пярну ушел 29-летний Василий. Домой он не вернулся. Полиция просит помощи в установлении его местонахождения.
Во вторник, 9 июля, из своего дома по улице Оя в Пярну ушел 29-летний Василий. Домой он не вернулся. Полиция просит помощи в установлении его местонахождения.
Василий ушел из дома вчера после обеда, в 15.40 его видели идущим по улице Оя в сторону Таллиннского шоссе. Последний раз он был замечен в ночь на среду, в 1.30 в центре Пярну на Площади независимости (Rüütli plats).
Рост молодого человека 155-160 см, худощавого телосложения, в повседневной жизни ему требует помощь.
Характерные приметы в поведении Василия — при ходьбе энергично размахивает руками, любит ездить в автобусе и проводить время около кафе и на парковках. Очень дружелюбный и разговорчивый, говорит только на эстонском.
Если у вас есть информация об изображенном на фото человеке, сообщите по телефонам 112 или 53231473.
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