Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Пярну Василия

Василий ушел из дома вчера после обеда, в 15.40 его видели идущим по улице Оя в сторону Таллиннского шоссе. Последний раз он был замечен в ночь на среду, в 1.30 в центре Пярну на Площади независимости (Rüütli plats).

Рост молодого человека 155-160 см, худощавого телосложения, в повседневной жизни ему требует помощь.

Характерные приметы в поведении Василия — при ходьбе энергично размахивает руками, любит ездить в автобусе и проводить время около кафе и на парковках. Очень дружелюбный и разговорчивый, говорит только на эстонском.

Если у вас есть информация об изображенном на фото человеке, сообщите по телефонам 112 или 53231473.